В Москве введут единый стандарт работы курьеров после консультации властей с крупнейшими компаниями. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.
Новые правила коснутся требований к проверке личности, внешнего вида, сумки курьера, транспортного средства и развитию инфраструктуры. Запуск пройдет в три этапа.
Так с 15 мая в силу вступят требования по внешнему виду курьеров: узнаваемая форма компании, обувь закрытого типа и другое. С 1 октября на транспорте и сумке курьера появятся обязательные номерные знаки и светоотражающие элементы.
С 1 мая 2025-го в силу вступят требования к транспорту курьеров. Они включают в себя наличие переднего и заднего тормозов, звукового сигнала, заднего фонаря, боковых световозвращателей. Максимальную скорость электродвигателя ограничат 25 км/ч.
Помимо этого, все работающие курьеры должны будут регистрироваться в автоматизированной информационной системе (АИС) правительства Москвы «Таксомотор», а также проходить проверку личности.
«Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — объяснил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.