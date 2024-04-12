В Москве введут единый стандарт работы курьеров

Сегодня в 16:22
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В Москве введут единый стандарт работы курьеров после консультации властей с крупнейшими компаниями. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Новые правила коснутся требований к проверке личности, внешнего вида, сумки курьера, транспортного средства и развитию инфраструктуры. Запуск пройдет в три этапа.

Так с 15 мая в силу вступят требования по внешнему виду курьеров: узнаваемая форма компании, обувь закрытого типа и другое. С 1 октября на транспорте и сумке курьера появятся обязательные номерные знаки и светоотражающие элементы.

С 1 мая 2025-го в силу вступят требования к транспорту курьеров. Они включают в себя наличие переднего и заднего тормозов, звукового сигнала, заднего фонаря, боковых световозвращателей. Максимальную скорость электродвигателя ограничат 25 км/ч.

Помимо этого, все работающие курьеры должны будут регистрироваться в автоматизированной информационной системе (АИС) правительства Москвы «Таксомотор», а также проходить проверку личности.

«Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — объяснил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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