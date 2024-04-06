Как электровелосипеды меняют город и как обезопасить себя рядом с ними?

«Я бы не стал отделять велотранспорт от самокатов, так как у них одна примерно скорость. С точки зрения инфраструктуры, Москва отстает на семь голов даже от Восточной Европы. Можно посмотреть на то, что делают в Польше, в Варшаве, и что у нас — к такому мы придем в лучшем случае лет через 20 не потому, что не умеем и не знаем, а потому что нет готовности что‑то делать у чиновников», — считает Гершман.