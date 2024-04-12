Дев Пател снимется в новом фильме по «Миру Юрского периода»

Дев Пател, известный по фильмам «Миллионер из трущоб», «Легенда о Зеленом рыцаре» и срежиссированному им же «Манкимэну», присоединился к актерскому составу новой картины по вселенной «Мира Юрского периода», сообщает World of Reel со ссылкой на голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана.