Дев Пател снимется в новом фильме по «Миру Юрского периода»

Дев Пател, известный по фильмам «Миллионер из трущоб», «Легенда о Зеленом рыцаре» и срежиссированному им же «Манкимэну», присоединился к актерскому составу новой картины по вселенной «Мира Юрского периода», сообщает World of Reel со ссылкой на голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана.
Актер присоединится к Скарлетт Йоханссон, участие которой в проекте анонсировали в марте 2024-го. Картина появится на экранах в июле 2025-го. Ее режиссером выступит Гарет Эдвардс, работавший над фильмами «Изгой-один», «Создатель» и «Монстры».
По информации источников, предстоящая лента покажет совершенно новый взгляд на эпоху Юрского периода. В ней не примут участия Крис Пратт и Брайс Даллас Говард, а также актеры оригинальной трилогии Джефф Голдблум, Лора Дерн и Сэм Нилл.
Продюсером проекта выступит Стивен Спилберг. Ранее СМИ писали, что сценарий к фильму напишет Дэвид Кепп, работавший над оригинальной картиной. Третья и финальная часть новой трилогии под названием «Мир Юрского периода: Господство» вышла в 2022 году.
Режиссерский дебют Патела — боевик «Манкимэн» — вышел на экраны в начале апреля 2024-го. Помимо самого Патела, в фильме снялись Шарлто Копли, Питобаш, Собхита Дхулипала, Сикандар Кхер, Випин Шарма, Ашвини Кхалсекар, Адити Калкунте и Макаранд Дешпанд. Одним из продюсеров ленты стал Джордан Пил («Прочь», «Мы», «Нет», «Кей и Пил»).