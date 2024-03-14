Скарлетт Йоханссон может сыграть главную роль в новом фильме «Мира Юрского периода»

Ожидается, что картина представит совершенно новый взгляд на эпоху Юрского периода. По неподтвержденной информации, в ленте не примут участие Крис Пратт и Брайс Даллас Говард, а также актеры оригинальной трилогии Джефф Голдблум, Лора Дерн и Сэм Нилл.