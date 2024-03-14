Скарлетт Йоханссон может сыграть главную роль в новом фильме «Мира Юрского периода»

Скарлетт Йоханссон предложили главную роль в новом фильме вселенной «Мира Юрского периода». Об этом сообщил голливудский инсайдер Джефф Снейдер в своем блоге.
Следующий фильм франшизы должен появиться на экранах в июле 2025 года. Режиссерское кресло, скорее всего, достанется Гарету Эдвардсу, работавшему над картинами «Изгой-один», «Создатель» и «Монстры».
Ожидается, что картина представит совершенно новый взгляд на эпоху Юрского периода. По неподтвержденной информации, в ленте не примут участие Крис Пратт и Брайс Даллас Говард, а также актеры оригинальной трилогии Джефф Голдблум, Лора Дерн и Сэм Нилл.
Продюсером грядущей ленты выступит Стивен Спилберг. Ранее СМИ писали, что сценарий к фильму напишет Дэвид Кепп, работавший над оригинальной картиной. Третья и финальная часть новой трилогии под названием «Мир Юрского периода: Господство» вышла в 2022 году.