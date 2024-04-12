Трейлер «Джокера: Безумия на двоих» стал самым популярным анонсом Warner Bros. последних лет

Предыдущим рекордсменом студии по просмотрам и реакциям в соцсетях был первый трейлер «Барби», однако «Безумие на двоих» превзошло и его показатели. Ролик сразу же стал лидером по популярности на ютубе, а на момент написания материала количество просмотров трейлера на платформе превысило 19 млн.