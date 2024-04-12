Трейлер «Джокера: Безумия на двоих» стал самым популярным анонсом Warner Bros. последних лет

Трейлер предстоящего сиквела «Джокера» c Хокином Фениксом и Леди Гагой собрал 167 млн совокупных просмотров за 24 часа с момента своего выхода и стал самым популярным анонсом студии Warner Bros. за последние несколько лет, передает Variety.
Предыдущим рекордсменом студии по просмотрам и реакциям в соцсетях был первый трейлер «Барби», однако «Безумие на двоих» превзошло и его показатели. Ролик сразу же стал лидером по популярности на ютубе, а на момент написания материала количество просмотров трейлера на платформе превысило 19 млн.
Видео также разошлось в соцсети X (бывший твиттер) с более чем 10 хэштегами, относящимися к картине, включая #JokerFolieADeux, #Gaga, #Harley Quinn, #Joaquin Phoenix, #Joker 2 и Lady Gaga.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 2 октября этого года. Лента Тодда Филлипса расскажет историю знакомства заключенного психиатрической лечебницы Аркхэма Артура Флека и психотерапевтки Харли Квинн. Зрители увидят, как Джокер вновь вырывается на свободу и устраивает хаос на улицах Готэма. Трейлер картины можно посмотреть тут.
Первый «Джокер» вышел на экраны в 2019 году, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов. Помимо Феникса и Гаги в актерский состав фильма вошли Зази Битз, Брендан Глисон, Кен Люн и Стив Куган.