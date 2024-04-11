Paramount выпустит фильм по мотивам комиксов Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

В «Последнем ронине» персонажей серии ждут чудовищные события. В тоталитарном Нью-Йорке будущего три из четырех Черепашек, а также мистер Сплинтер оказываются убиты внуком Шреддера и синтетическими ниндя. В живых остается лишь один герой, и он клянется отомстить за смерть друзей.