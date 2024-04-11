Paramount выпустит фильм по мотивам комиксов Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Киностудия Paramount Pictures выпустит игровой фильм по мотивам серии комиксов «Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin» («Черепашки-ниндзя: Последний ронин»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
В фильме будут задействованы реальные актеры. Будущая картина получит возрастной рейтинг R — это означает, что зрители до 17 лет должны будут смотреть ее в сопровождении родителя или законного представителя.
Сценарий ленты напишет Тайлер Бертон Смит, работавший над текстом боевика «Пацан против всех» и хоррора «Детские игры» 2019 года.
Продюсером проекта станет Уолтер Хамада и его продакшн-компания 18hz. Ранее Хамада занимался созданием франшиз «Заклятие» и «Оно». Состав команды будущей ленты указывает на то, что в ней могут быть элементы фильмов ужасов.
В «Последнем ронине» персонажей серии ждут чудовищные события. В тоталитарном Нью-Йорке будущего три из четырех Черепашек, а также мистер Сплинтер оказываются убиты внуком Шреддера и синтетическими ниндя. В живых остается лишь один герой, и он клянется отомстить за смерть друзей.
Из комикса неясно, какая именно «Черепашка» сумела выжить. В графическом романе, опубликованном в 2020 году Кевином Истманом и Томом Уолцем, у главного действующего лица были силы всех четырех легендарных ниндзя.
В основу комикса лег старый рассказ авторства Истмана и Питера Лэрда. Среди художников, которые работали над ним, были Исав, Айзек Эскорза, Бен Бишоп и сам Истман. Комикс выходил вплоть до весны 2022 года в издательстве IDW.
Недавно компания выпустила продолжение «Последнего ронина». Дебютный выпуск «Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin II — Re-Evolution» стал одним из самых популярных релизов года, его тираж превысил 140 тыс. экземпляров.