Глухонемой Билл Скарсгард в поисках возмездия в трейлере боевика «Пацан против всех»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер боевика «Пацан против всех» («Boy Kills World»), главную роль в котором исполнил Билл Скарсгард.
Лента выйдет в российский кинопрокат 16 мая. Она расскажет о глухонемом парне, семья которого была убита главой коррумпированного клана Хильдой Ван Дер Кой. Обучившись боевым искусствам, герой решает бросить выбор старому врагу.
Режиссером фильма выступил Мориц Мор. Антагонистку истории сыграла Фамке Янссен. Также в актерский состав проекта вошли Яян Рухиан, Мишель Докери, Джессика Рот, Бретт Гелман, Эндрю Кодзи, Исайя Мустафа и Х. Джон Бенджамин.
Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире. Продюсером ленты стал Сэм Рэйми («Проклятие», «Зена — королева воинов», «Эш против Зловещих мертвецов»). Сценарий написали Мор, Тайлер Бертон Смит и Аренд Реммерс.
Премьера «Пацана против всех» прошла в 2023 году на кинофестивале в Торонто. Критики оценили фильм, в основном, положительно. На портале Rotten Tomatoes у проекта 73% позитивных рецензий.