Эмма Стоун танцует на парковке под Cobrah в тизере «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый тизер фильма «Виды доброты» («Kinds of Kindness») Йоргоса Лантимоса. Из него стало известно, что картину представят на Каннском кинофестивале.
В тизере актриса Эмма Стоун («Круэлла») в коричневом брючном костюме танцует на парковке под трек «Brand New Bitch» шведской певицы Cobrah. На фоне танцующей кинозвезды спиной к камере сидит женщина-блондинка в инвалидном кресле.
Стоун, как можно догадаться, исполнила одну из главных ролей в новом проекте Лантимоса. Также в фильме снялись Хантер Шафер («Эйфория»), Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороче вечности») и Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде»).
Актерский состав фильма также дополнили Хон Чау, Джо Элвин и Мамуду Ати. Сценарий Лантимос создал вместе с Эфтимисом Филиппоу, вместе с которым режиссер работал над фильмами «Клык», «Лобстер» и «Убийство священного оленя».
Лента будет триптихом: она расскажет сразу три истории:
— о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь;
— о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком;
— о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.
Прокат картины запланирован с 21 июня.
Ранее стало известно еще об одном проекта Лантимоса с Эммой Стоун — ремейке корейской комедии «Спасти зеленую планету!». Съемки картины начнутся летом 2024 года в Великобритании и Нью-Йорке.
Предыдущий фильм Лантимоса, «Бедные-несчастные», завоевал «Золотого льва» в Венеции, четыре «Оскара» и пять премий BAFTA.