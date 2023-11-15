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«#меняйзакон»: жительницы Казахстана в соцсетях требуют ужесточить закон о домашнем насилии

Максим Саблин
Вчера в 18:50

Жительницы Казахстана запустили флешмоб с требованием от властей ввести уголовное наказание за домашнее насилие. В тиктоке и инстаграме* они публикуют видео и фото с макияжем, который имитирует синяки и кровоподтеки.

Материалы обычно распространяют под хештегами #меняйзакон, #заңдыөзгерту, #ужесточинаказание. У первого сейчас более 1,7 млн просмотров, у второго — больше 1,6 млн, у последнего — 241 тыс.

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В подписи к постам девушки выражают недовольство тем, что преступники часто уходят от ответственности, и называют текущее законодательство о домашнем насилии мягким.

Обращаясь к властям Казахстана, они просят ужесточить наказание для насильников, криминализировать семейно-бытовое насилие, предоставить жертвам доступ к механизмам защиты и создать механизмы контроля и мониторинга за соблюдением новых законов.

Участницы флешмоба подчеркивают, что хотят жить в обществе, где женщины чувствуют себя защищенными и равноправными, и призывают единомышленниц поддержать их движение.

Поводом для акции стала смерть 31-летней Салтанат Нукеновой 9 ноября, отмечает издание Tengri Life. Бывший министр национальной экономики страны Куандык Бишимбаев избил до смерти женщину в ресторане, причем ранее она неоднократно рассказывала близким о насилии и преследовании с его стороны.

При этом в сети многие комментаторы заняли сторону абьюзера и заподозрили, что погибшая могла довести его до преступления. У тегов #бишимбаев и #салтанатнукенова сейчас больше 26 и 25 млн просмотров в тиктоке соответственно.

По данным Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, только за 2022 год было зарегистрировано 61 277 случаев бытового насилия в отношении женщин.

* Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., компания признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

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Куандык Бишимбаев
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