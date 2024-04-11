Bild: актер Тиль Швайгер госпитализирован и борется с сепсисом, из‑за которого может потерять ногу

Немецкий актер Тиль Швайгер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: он попал в больницу с сепсисом, который угрожает привести артиста к ампутации. Об этом написало издание Bild.
Швайгер проходит лечение на острове Майорка. Он находится в клинике уже две недели и чувствует себя не слишком хорошо. У актера поднимается температура, и медики беспокоятся, что он может потерять ногу.
«Две недели я нахожусь на антибиотиках в больнице, потому что с августа у меня рана на ноге. В то время я повредил голень, и в нее попали микробы. Теперь у меня „открытая нога“, вот как это называется. К сожалению, становится все хуже и хуже», — рассказал артист.
Он отметил, что надеется все-таки поправиться и съездить в Нью-Йорк на премьеру фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Этот фильм не получил прокатное удостоверение в России.