Bild: актер Тиль Швайгер госпитализирован и борется с сепсисом, из‑за которого может потерять ногу

«Две недели я нахожусь на антибиотиках в больнице, потому что с августа у меня рана на ноге. В то время я повредил голень, и в нее попали микробы. Теперь у меня „открытая нога“, вот как это называется. К сожалению, становится все хуже и хуже», — рассказал артист.