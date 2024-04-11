«Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном продлили на два сезона

Сегодня в 18:48
Фото: BBC

BBC и Amazon продлили сериал «Ночной администратор» на второй и третий сезоны. Об этом сообщает Deadline.

К своим ролям вернутся Том Хиддлстон и Хью Лори. Новым режиссером станет Джорджи Бэнкс-Дэвис («Газетчицы»). В качестве сценариста вернется Дэвид Фарр, а шоураннера — Стивен Гарретт.

Сериал основан на одноименном романе Джона ле Карре 1993 года. Сюжет рассказывает о Джонатане Пайне, менеджере отеля и бывшем британском солдате, который проникает в ближайшее окружение крупного торговца оружием.

В прошлом году СМИ писали, что сериал, получивший признание критиков, может получить второй сезон, но с тех пор обновлений по проекту не было.

Съемки второго сезона начнутся в конце этого года. Сюжет выйдет за рамки оригинальной книги.

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