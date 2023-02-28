Сериал «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном продлили на второй сезон

Сериал «Ночной администратор» по роману Джона ле Карре продлили на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.
Съемки продолжения начнутся в конце этого года в Лондоне и Южной Америке. К роли Джонатана Пайна вернется Том Хиддлстон. Сценарий вновь напишет автор первого сезона Дэвид Фарр.
Сюжет первого сезона был посвящен бывшему военному Великобритании Джонатану Пайну, который, демобилизовавшись, устраивается работать ночным менеджером элитного отеля. Там его находят и вербуют сотрудники британской разведки, чтобы Пайн помог уничтожить крупную интернациональную группировку.
Действие второго сезона будет развиваться в наши дни. По сюжету Пайн окажется перед смертельной опасностью и узнает, что британский торговец оружием Ричард Ропер (Хью Лори) погиб два года назад.