В прокат РФ вышла канадская картина о вампирше-гуманистке, отмеченная на международных фестивалях

В российский прокат вышла канадская хоррор-комедия «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» режиссерки Арианы Луи-Сез. Об этом «Афише Daily» рассказали в кинопрокатной компании Russian World Vision.
В центре сюжета — молодая вампирша Саша, которая не может убивать людей для пропитания из‑за развитой эмпатии. Когда разгневанные родители запрещают ей питаться домашними запасами крови, жизнь вампирши оказывается под угрозой. К счастью, она встречает разочаровавшегося во всем подростка Пола. Он готов отдать свою жизнь, чтобы отдать кровь Саше, но сначала вампирша должна помочь ему исполнить последнее желание.
При создании фильма Ариана Луи-Сез вдохновлялась картинами «Выживут только любовники», «Девушка возвращается одна ночью домой» и «Побудь в моей шкуре».
«Отправной точкой, думаю, стала история взросления. Больше всего меня впечатляет то, как персонаж рьяно ищет собственную суть. Подростковый период всегда оставляет неизгладимый след в наших жизнях. Мы прощупываем собственные границы и границы других людей и подвергаем сомнению все вокруг», — отметила режиссерка.
Главные роли в ленте исполнили Сара Монтпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лапланте, Софи Кадье и Ноэми О’Фаррелл. За сценарий Лую-Сез отвечала вместе с Кристин Дойон. Для Луи-Сез это дебютный полнометражный фильм. Снятые ею в прошлом короткометражки получали призы зрительских симпатий на международных смотрах.
Премьера «Вампирши-гуманистки» состоялась на секции независимого кино «Дни Венеции» (Giornate degli autori), которая проходит параллельно с Венецианским кинофестивалем. Там картина Луи-Сез получила приз за лучшую режиссуру. На Монреальском фестивале нового кино лента забрала Гран-при.
Кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий так описывал этот фильм: «„Вампирша-гуманистка“ не хоррор, а школьный ромком в благородной готической традиции. У бумеров были „Гарольд и Мод“ (про любовь старушки и подростка-суицидника), у иксеров — „Академия ‚Рашмор‘“ (про любовь выскочки и училки), у миллениалов — „Субмарина“ (про любовь, без негатива, тормоза и сычихи), а вот зумерам досталась вампирская вариация этого старого как мир сюжета о сексуальном воспитании зажатого юноши. Ну если вы зумер, то ясно, что лучшего варианта для судьбоносного первого свидания, которое вы будете вспоминать десятилетиями, в этом месяце в кино не сыскать».