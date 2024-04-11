В прокат РФ вышла канадская картина о вампирше-гуманистке, отмеченная на международных фестивалях

Кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий так описывал этот фильм: «„Вампирша-гуманистка“ не хоррор, а школьный ромком в благородной готической традиции. У бумеров были „Гарольд и Мод“ (про любовь старушки и подростка-суицидника), у иксеров — „Академия ‚Рашмор‘“ (про любовь выскочки и училки), у миллениалов — „Субмарина“ (про любовь, без негатива, тормоза и сычихи), а вот зумерам досталась вампирская вариация этого старого как мир сюжета о сексуальном воспитании зажатого юноши. Ну если вы зумер, то ясно, что лучшего варианта для судьбоносного первого свидания, которое вы будете вспоминать десятилетиями, в этом месяце в кино не сыскать».