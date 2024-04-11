Фестиваль «Окно в Европу» пройдет с 9 по 15 августа. Открылся прием заявок

«Под прицелом внимания гостей будет все самое заметное, что было снято в нашем кино за последний год. Девиз фестиваля „Российское кино — прогноз на завтра“ вновь обещает поиск новых тенденций, веяний и смыслов в отечественном киноискусстве», — говорится на сайте фестиваля «Окно в Европу».