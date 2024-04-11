Фестиваль «Окно в Европу» пройдет с 9 по 15 августа. Открылся прием заявок

Ежегодный кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, сообщается на его сайте. Организаторы открыли прием заявок на участие.
Конкурсная программа 32-го феста состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации. Игровые короткометражные фильмы к рассмотрению не допускаются.
Организаторы феста подчеркнули, что для участия необходимо прокатное удостоверение. Прием заявок завершится 10 июня.
«Под прицелом внимания гостей будет все самое заметное, что было снято в нашем кино за последний год. Девиз фестиваля „Российское кино — прогноз на завтра“ вновь обещает поиск новых тенденций, веяний и смыслов в отечественном киноискусстве», — говорится на сайте фестиваля «Окно в Европу».
Фестиваль, который проводится в Выборге с 1993 года, вернул оригинальное название. В прошлом году киносмотр проходил под названием «Выборг», что не очень понравилось его фанатам.