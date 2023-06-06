Фестиваль «Окно в Европу» сменил название на «Выборг»

Что стало причиной смены названия, не уточняется. Пользователи соцсетей возмутились неожиданному ребрендингу. «Теперь что, и слово Европа запрещено? Последнее окно решили закрыть, что ли?» — написал один из подписчиков в комментариях под постом фестиваля.