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Фестиваль «Окно в Европу» сменил название на «Выборг»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:22

Ежегодный российский фестиваль «Окно в Европу», проходящий в городе Выборге с 1993 года, сменил название. В соцсетях смотра мероприятие теперь называется «Выборг».

Смене подвергся и логотип: теперь рядом с графической эмблемой указано новое наименование фестиваля. Однако адрес сайта мероприятия до сих носит старое название «Окно в Европу».

© oknofest/Telegram

Что стало причиной смены названия, не уточняется. Пользователи соцсетей возмутились неожиданному ребрендингу. «Теперь что, и слово Европа запрещено? Последнее окно решили закрыть, что ли?» — написал один из подписчиков в комментариях под постом фестиваля.

Ранее стали известны даты проведения «Выборга-2023». 31-й фестиваль пройдет с 4 по 11 августа. Список участников еще не объявлен.

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