Фестиваль «Окно в Европу» сменил название на «Выборг»

Ежегодный российский фестиваль «Окно в Европу», проходящий в городе Выборге с 1993 года, сменил название. В соцсетях смотра мероприятие теперь называется «Выборг».
Смене подвергся и логотип: теперь рядом с графической эмблемой указано новое наименование фестиваля. Однако адрес сайта мероприятия до сих носит старое название «Окно в Европу».
© oknofest/Telegram
Что стало причиной смены названия, не уточняется. Пользователи соцсетей возмутились неожиданному ребрендингу. «Теперь что, и слово Европа запрещено? Последнее окно решили закрыть, что ли?» — написал один из подписчиков в комментариях под постом фестиваля.
Ранее стали известны даты проведения «Выборга-2023». 31-й фестиваль пройдет с 4 по 11 августа. Список участников еще не объявлен.
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