«Такой конец света я поддерживаю»: что критики думают о сериале «Фоллаут»

На стриминге Prime Video вышла долгожданная восьмисерийная адаптация компьютерной игры Fallout. Создателями сериала выступили Джонатана Нолана и Лизы Джой, работавшие над «Миром Дикого Запада», а шоураннерами — Дженива Робертсон-Дуорет («Расхитительницы гробниц») и Грэм Вагнер («Офис», «Силиконовая долина»).
В отличие от «The Last of Us» — еще одной экранизации пост-апокалиптичной игры, сравнения с которой были неизбежны, — сценарий для «Фоллаута» написали с нуля, не опираясь на сюжет той или иной части компьютерной саги.
Действие Fallout происходит в 2296 году в альтернативной вселенной, где большая часть человечества была стерта с лица земли в результате ядерной войны. Самым богатым удалось спрятаться в подземных убежищах — остальным повезло меньше. Из такого убежища предстоит впервые выбраться одной из главных героинь шоу — девушке Люси в исполнении Эллы Пернелл («Не отпускай меня», «Армия мертвецов»). Она отправляется в спасательную миссию на поверхность планеты.
На выжженной атомной войной Пустоши, когда‑то бывшей пригородом Лос-Анджелеса, героиня сталкивается с гигантскими насекомыми, животными-мутантами и другими героями, включая Максимуса из военизированной группировки «Братство Стали» и наемника по имени Гуль. Последних играют Эрон Мотен («Однажды ночью») и Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный»).
Критики практически единогласно расхвалили новую работу Нолана и Джой. На Rotten Tomatoes сериал получил 92% от критиков и 85% от зрителей. На Metacritic шоу заработало рейтинг 89 из 100 на основе 12 рецензий.
«Шоураннерам Джениве Робертсон-Дуорет и Грэму Вагнеру каким‑то образом удается сочетать привычные тропы пост-апокалипсиса с полуироничными мотивами 50-х годов, диалогами в духе фильмов категории „Б“ и обилием кровищи подстать настоящим хоррорам. Это сериал с идеально выдержанным темпом — порой смешной и самоироничный, а местами заставляющий глубоко сопереживать персонажам.
Уолтон Гоггинс одновременно прекрасен в ролях невинного Купера и гнусного Гуля, Эрон Мотен привносит множество нюансов в персонажа, который мог быть абсолютно картонным, а Элла Пернелл изящно передает невинность Люси, вынужденной столкнуться с ужасами реального мира. Такой конец света я полностью поддерживаю».
«Поклонники игр будут рады открыть для себя новые аспекты вселенной „Фоллаута“. Те, кто никогда не играл в них, смогут насладиться ярким и жестким сюжетом с вкраплениями абсурдного юмора и хорошо прописанным миром. Последний большой научно-фантастический сериал Джой и Нолана „Периферийные устройства“ отменили после первого сезона, а „Мир Дикого Запада“ не дожил до 5-го. Надеюсь, Бог любит троицу».
«Несмотря на абсолютною серьезность предыдущего большого проекта Джонатана Нолана, „Фоллаут“ удивляет своим чувством юмора и легким отношением к своим персонажам, даже в их самые тяжелые моменты. Сериал по атмосфере больше напоминает „Хранителей“, которые так же вплетали в альтернативную реальность фундаментальные истины и сопоставляли карикатурные элементы со сложными темами — ксенофобией, евгеникой и развращающим эффектом власти».
«Пробелы в сценарии шоу с лихвой компенсирует своим искренним киберпанк-безумием. Зрителей, незнакомых с оригинальными играми, может это смутить. Наоборот, для тех, кто знает, с чем имеет дело, это будет впечатляющим продолжением франшизы».
«Сериал продвигали как комедийный, а создатели лишь подтверждали это — в одном из интервью Джой назвала проект „безумным и смешным приключением“. И действительно, сериал типа как бы уверен, что он такой. Можно заметить легкий налет „Пацанов“, особенно когда речь заходит об обилии кровавых сцен. Однако назвать „Фоллаут“ комедией было бы ошибкой — не настолько он эмоционален. Большая часть шуток тут выглядит скорее вялым обязательством перед зрителем.
Главная шутка сериала, меж тем, заключается в его отношении к человечеству, которое в шоу выглядит жалким и обреченным на провал. Критикой это не назвать — скорее беспристрастным наблюдением. Джой и Нолан уже давно задаются вопросом: „Стоит ли человечество того, чтобы его спасать?“. В „Фоллауте“, как и в „Мире Дикого Запада“, они все еще сомневаются».
«„Фоллаут“ отлично передает атмосферу, но не очень справляется с сюжетным саспенсом. Самые яркие сюжетные повороты шоу впечатляют лишь настолько, насколько позволяют персонажи, прописанные без каких бы то ни было нюансов. Особенно сериалу сложно с его третьим протагонистом Максимусом, чья скупая предыстория и мутная мотивация делает героя недоработанным. Сюжет в основном скатывается к гонке между тремя главными героями за загадочным „Макгаффином“ и порой кажется, что даже сами персонажи не сильно стараются ее выиграть».
«Даже учитывая порой затянутый сюжет, зритель с нетерпением ждет, во что выльются загадки за пределами убежища и какие новые монстры ждут нас впереди. Странный и невероятно веселый, „Фоллаут“ не похож ни на что, что вы видели раньше. Как минимум, уже из‑за этого вам будет сложно оторваться».