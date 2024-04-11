«Такой конец света я поддерживаю»: что критики думают о сериале «Фоллаут»

«Сериал продвигали как комедийный, а создатели лишь подтверждали это — в одном из интервью Джой назвала проект „безумным и смешным приключением“. И действительно, сериал типа как бы уверен, что он такой. Можно заметить легкий налет „Пацанов“, особенно когда речь заходит об обилии кровавых сцен. Однако назвать „Фоллаут“ комедией было бы ошибкой — не настолько он эмоционален. Большая часть шуток тут выглядит скорее вялым обязательством перед зрителем.