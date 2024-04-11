Токийский универмаг выставил золотую чашку за 65 тыс. долларов и не запер витрину. Посуду украли

Украденная чашка была одной из самых дорогих среди более чем 1000 предметов, представленных на выставке в магазине Takashimaya. «В то время она хранилась в незапертой прозрачной коробке, поэтому ее можно было легко вынуть, чтобы клиенты могли внимательно рассмотреть», — сказали представители универмага.