Токийский универмаг выставил золотую чашку за 65 тыс. долларов и не запер витрину. Посуду украли

Золотую чашку стоимостью более 10 млн иен (65,3 тыс. долларов) украли из универмага в Токио. Дорогую посуду из чистого 24-каратного золота выставили в незапертой витрине, сообщает The Guardian.
Украденная чашка была одной из самых дорогих среди более чем 1000 предметов, представленных на выставке в магазине Takashimaya. «В то время она хранилась в незапертой прозрачной коробке, поэтому ее можно было легко вынуть, чтобы клиенты могли внимательно рассмотреть», — сказали представители универмага.
Полиция расследует кражу. На камерах видно, как неизвестный мужчина хватает чашку и прячет в сумку, а затем уходит. После инцидента Takashimaya усилил меры безопасности.
В декабре 2023 года Takashimaya попал в еще один скандал. Повара универмага изготовили на продажу рождественские торты по 40 долларов каждый. Однако покупатели, которые заказали изделия через интернет, получили испорченные торты. Они были настолько изуродованы, что магазин публично извинился и вернул деньги.