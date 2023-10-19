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В Польше мужчина притворился манекеном и украл вещи из закрытого ТЦ

Семён Гудошников
Сегодня в 16:51

В Польше арестовали мужчину, который притворился манекеном, дождался закрытия ТЦ, а затем украл из него вещи. Об этом сообщает Notes from Poland.

22-летний парень придумал, как остаться незамеченным в торговом центре. Он неподвижно встал в витрине с сумкой в руке, притворившись манекеном. В полиции отметили, что сотрудники и посетители не заметили ничего необычного, поскольку мужчина стоял у окна и сливался с другими манекенами.

Когда ТЦ закрылся и злоумышленник почувствовал себя в безопасности, он пошел «на охоту» и ограбил ювелирный магазин.

В другой раз мужчина поздним вечером пообедал в одном из ресторанов торгового центра. Затем он пролез под ставнями одного из брендовых магазинов, а внутри сменил свою одежду на новую. После этого он вновь решил перекусить.

Еще в одном случае мужчина дождался закрытия ТЦ, а затем взял деньги из нескольких кассовых аппаратов и «попытался украсть другие предметы».

Сотрудники службы безопасности заметили парня, задержали и вызвали полицию. Его обвиняют в воровстве и краже со взломом. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, он арестован.

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