«Плохое настроение — не приходи»: китайская компания дала работникам 10 дополнительных дней отпуска

Сегодня в 15:49
Фото: Stacey Koenitz/Unsplash

Компания розничной торговли Pang Dong Lai в Китае увеличила количество дней отпуска с 30 до 40 и разрешила сотрудникам не приходить на работу с плохим настроением. Об этом сообщает South China Morning Post.

Дополнительные дни отпуска предоставляются по запросу. «Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он несчастлив, поэтому, если ты несчастлив, не приходи на работу», — сказал основатель и глава Pang Dong Lai Ю Дунлай.

Руководство не сможет отказать работнику в предоставлении выходных. Бизнесмен хочет, чтобы каждый подчиненный мог свободно определять время своего отдыха.

Инициативу Pang Dong Lai в соцсетях поддержали. «Я хочу туда устроиться. Мне кажется, я обрету там счастье и уважение», — написал пользователь Weibo.

По данным опроса о тревожном чувстве на рабочем месте, проведенного в Китае в 2021 году, более 65% респондентов чувствуют себя усталыми и несчастными. Низкая заработная плата, сложные межличностные отношения и культура сверхурочной работы — основные источники негативных эмоций на рабочих местах в КНР.

В марте 2023 года Дунлай раскритиковал долгие рабочие дни: «Заставлять сотрудников работать сверхурочно неэтично». В его компании сотрудники работают пять дней в неделю по семь часов, имеют право на 30–40-дневный ежегодный отпуск и пять выходных дней во время лунного Нового года. Среднемесячная зарплата сотрудников Pang Dong Lai составляет 7000 юаней (970 долларов).

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