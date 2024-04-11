В марте 2023 года Дунлай раскритиковал долгие рабочие дни: «Заставлять сотрудников работать сверхурочно неэтично». В его компании сотрудники работают пять дней в неделю по семь часов, имеют право на 30–40-дневный ежегодный отпуск и пять выходных дней во время лунного Нового года. Среднемесячная зарплата сотрудников Pang Dong Lai составляет 7000 юаней (970 долларов).