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ВЦИОМ: треть россиян провела лето без отпуска — это максимум с 2018-го

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

35% россиян этим летом не брали отпуск, выяснил ВЦИОМ в ходе опроса 1600 человек. Это максимальный показатель с 2018 года, до этого он находился на уровне 20–24%, пишет ТАСС.

23% опрошенных брали летом отпуск или были на каникулах, но никуда не выезжали и отдыхали дома. 26% отдыхали на даче.

В путешествие по стране отправились 13% респондентов. В топ-3 направлений отдыха по местным направлениям вошли Петербург и Ленинградская область (10%), Казань и Татарстан (8%), а также Москва и Новосибирск (по 7%).

Отдыхать за границу уехали не более 3%. Самые популярные направления — Турция (17%), Абхазия (14%), ОАЭ (12%) и Таиланд (7%).

В июле стоимость тура в Турцию поднялась до исторического максимума с 2001 года. Средняя цена за поездку составляла 83,4 тыс. рублей, а в начале тысячелетия отправиться туда на отдых можно было за 11 тыс. рублей.

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