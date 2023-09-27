23% опрошенных брали летом отпуск или были на каникулах, но никуда не выезжали и отдыхали дома. 26% отдыхали на даче.
В путешествие по стране отправились 13% респондентов. В топ-3 направлений отдыха по местным направлениям вошли Петербург и Ленинградская область (10%), Казань и Татарстан (8%), а также Москва и Новосибирск (по 7%).
Отдыхать за границу уехали не более 3%. Самые популярные направления — Турция (17%), Абхазия (14%), ОАЭ (12%) и Таиланд (7%).
В июле стоимость тура в Турцию поднялась до исторического максимума с 2001 года. Средняя цена за поездку составляла 83,4 тыс. рублей, а в начале тысячелетия отправиться туда на отдых можно было за 11 тыс. рублей.
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