Россиян позвали отдохнуть на «шикарных пляжах» Северной Кореи

По ее словам, в КНДР возможен только организованный туризм. В феврале этого года в Северной Корее побывала первая за четыре года группа российских туристов — 100 человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт «Масикрен». В марте прошли еще две такие поездки.