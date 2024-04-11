Россиян позвали отдохнуть на «шикарных пляжах» Северной Кореи

Сегодня в 12:49
Фото: Ant Rozetsky/Unsplash

Власти Приморья и КНДР разработали программы летних туров на пляжи Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Их продолжительность составит 8 и 12 дней. Даты поездок пока согласовываются.

«Пляжи там шикарные — с видовыми площадками шикарными. Поэтому обязательно пляжный отдых будем делать. И море там теплое», — рассказала гендиректор туроператора «Восток Интур» Инна Мухина.

По словам руководителя агентства международного сотрудничества края Алексея Старичкова, сейчас обсуждается вопрос о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган. «Мы видим в этом маршруте большой туристический потенциал», — добавил он.

2 апреля стало известно, что среди россиян вырос спрос на туристические поездки в КНДР. Руководительница приморского отделения РСТ Ольга Кудрявцева отметила, что за последние месяцы заметно укрепились туристические и культурные связи Приморского края с Северной Кореей.

По ее словам, в КНДР возможен только организованный туризм. В феврале этого года в Северной Корее побывала первая за четыре года группа российских туристов — 100 человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт «Масикрен». В марте прошли еще две такие поездки.

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