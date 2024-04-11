В Колумбии женщина воссоединилась с семьей через 52 года после похищения

Позже девчоку на улице нашла семья, которая приютила ее и назвала Джиной. Вот как она описывает свое похищение: «Я вышла купить печенье и зашла на угол, где находился соседний магазин. Мимо проходил старик, он напугал меня, я спряталась за автобусом, и тут появилась женщина, которая меня похитила, высокая, темная, с длинными волосами и худая».