В Колумбии женщина воссоединилась с семьей через 52 года после похищения

В Колумбии женщина смогла воссоединиться с родными через 52 года после похищения. Об этом сообщает Mirror.
Ауре Герреро Леон было всего четыре года, когда ее похитили в 1972 году из местного магазина. Девочку выкрали в районе Браво-Паэс в столице Колумбии Боготе и увезли в город Вильяррика, расположенный примерно в 177 километрах.
Позже девчоку на улице нашла семья, которая приютила ее и назвала Джиной. Вот как она описывает свое похищение: «Я вышла купить печенье и зашла на угол, где находился соседний магазин. Мимо проходил старик, он напугал меня, я спряталась за автобусом, и тут появилась женщина, которая меня похитила, высокая, темная, с длинными волосами и худая».
Настоящие родители Леон не теряли надежды и до конца своих дней искали ее. Когда их не стало, за поиски девочки принялся ее брат Фиденсио Герреро. В итоге он обнаружил в одной из соцсетей женщину, удивительно похожую наа его покойную маму. Этой женщиной оказалась Аура.
Брат с сестрой воссоединились на прошлой недели. «Это мечта, ставшая реальностью», — сказала Аура. «Этот год будет невероятно особенным, потому что Аура здесь, и мы снова вместе», — добавил Фиденсио.
В настоящее время в Колумбии насчитывается более 14 тым. пропавших без вести детей и подростков.