Разлученные при рождении близняшки встретились спустя 19 лет благодаря тиктоку

В результате Ано отправилась жить в Тбилиси, а Тако воспитывалась в 250 километрах от нее, в Зугдиди, в городе на западе Грузии. Тем не менее у сестер было похожее воспитание. В 11 лет они обе участвовали в одном и том же танцевальном конкурсе, где некоторые зрители заметили жуткое сходство между девочками, но никто из них не догадался, в чем дело.