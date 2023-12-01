Разлученные при рождении близняшки встретились спустя 19 лет благодаря тиктоку

Разлученные при рождении близняшки Ано Сартания и Тако Хвития воссоединились через 19 лет благодаря тиктоку. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
В ноябре 2021 года 21-летняя жительница Грузии Ано Сартания получила от своей подруги видео из тиктока, на котором была изображена женщина с голубыми волосами, шокирующе похожая на нее. Приятельница спросила у Сартании, почему она покрасила волосы в синий цвет, и тогда удивленная девушка сказала, что это не она.
Надеясь что‑то узнать о загадочной девушке, Сатания отправила видео в группу в фейсбуке*. Через некоторое время близняшку опознали как Тако Хвитию.
Девушки воссоединились на мосту Руставели в столице Грузии Тбилиси. «У каждого человека есть свой собственный запах. Когда я обняла ее, то почувствовала знакомое чувство. А голос — как будто я уже знала, какой у нее голос», — сказала Сатания.
Воссоединение стало кульминацией долгой и странной истории, которая началась 20 июня 2002 года, когда биологическая мать девушек Аза Шони впала в кому при родах. Тем временем ее муж, Гоча Гахария, с которым у нее уже было трое детей, давно был уверен, что близняшки не от него. Поэтому он решил незаконно продать Ано и Тако семьям, живущим в разных частях Грузии.
В результате Ано отправилась жить в Тбилиси, а Тако воспитывалась в 250 километрах от нее, в Зугдиди, в городе на западе Грузии. Тем не менее у сестер было похожее воспитание. В 11 лет они обе участвовали в одном и том же танцевальном конкурсе, где некоторые зрители заметили жуткое сходство между девочками, но никто из них не догадался, в чем дело.
По данным La Repubblica, Ано и Тако лишь две из многих жертв печально известной грузинской сети нелегального усыновления, в рамках которой в период с 1950 по 2006 год в стране было продано более 100 тыс. детей.
После распада СССР многие из этих детей были усыновлены американскими, канадскими и европейскими семьями. Их стоимость достигала десятков тысяч долларов.
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