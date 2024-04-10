Зак Снайдер заявил, что хотел бы «исправить» «Запрещенный прием» режиссерской версией

«Мне так и не удалось закончить его так, как я хотел. Даже режиссерская версия, вышедшая изначально, — это неправильная версия. Это просто расширенная версия. У меня уже отснят весь материал. Просто нужно, чтобы мне дали его выпустить. Мы иногда спрашиваем об этом — спросим еще раз. Думаю, должно образоваться подходящее окно», — рассказал он.