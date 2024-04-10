Зак Снайдер заявил, что хотел бы «исправить» «Запрещенный прием» режиссерской версией

Сегодня в 17:19
Фото: кадр из фильма «Запрещенный прием»/Warner Bros.

Зак Снайдер признался, что хотел бы выпустить режиссерскую версию своего приключенческого боевика «Запрещенный прием», который провалился в прокате на момент своего выхода в 2011 году. Об этом режиссер рассказал в интервью Empire.

«Мне так и не удалось закончить его так, как я хотел. Даже режиссерская версия, вышедшая изначально, — это неправильная версия. Это просто расширенная версия. У меня уже отснят весь материал. Просто нужно, чтобы мне дали его выпустить. Мы иногда спрашиваем об этом — спросим еще раз. Думаю, должно образоваться подходящее окно», — рассказал он.

Для создания режиссерской версии «Лиги справедливости» Warner Bros. выделила Снайдеру 70 млн долларов на дополнительные съемки и монтаж. Постановщик надеется, что с «Запрещенным приемом» ситуация будет той же. По его словам, он хотел бы переснять концовку фильма.

«Было бы круто привлечь к проекту Эмили Браунинг и Эбби Корниш. Переснять некоторые сцены было бы прекрасно», — добавил Снайдер.

Последний на сегодняшний день фильм режиссера — первая часть саги «Мятежная луна» — вышел в декабре 2023 года и был плохо встречен критиками. Премьера продолжения под названием «Мятежная Луна: Дарующая шрамы» состоится 19 апреля.

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