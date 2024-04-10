«Лучше бы в школе училась»: Зендая сожалеет о работе в кино с ранних лет

«Иногда я даже не могу наслаждаться своим успехом, потому что выросла таким образом. Например, когда у меня главная роль в фильме, который покажут в кинотеатрах. Я зажимаюсь и постоянно в напряжении. Наверное, это оттого, что в детстве у меня не было возможности просто попробовать что‑то сделать. И я жалею, что не ходила в школу», — добавила она.