«Лучше бы в школе училась»: Зендая сожалеет о работе в кино с ранних лет

Зендая жалеет, что ее кинокарьера началась рано и она не смогла расти, как другие дети. Ей кажется, что это лишило ее важных впечатлений в жизни. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой издания Vogue.
Интервьюершу заинтересовало, как часто артистка думает о том, чем бы она занималась вместо актерской карьеры. Зендая снимается в различных телепроектах с 16 лет.
«Только сейчас я чувствую, как на меня это повлияло. Я ведь даже не знаю, что могла потерять [из‑за этого]. У меня сложные чувства по поводу детства, славы, публичного внимания или актерства. Мы видели много случаев, когда это шло во вред», — размышляет 27-летняя актриса.
«Только сейчас, став взрослой, я начинаю понимать, насколько большую часть моей жизни заняла работа. У меня даже фаза подростка-бунтаря началась только сейчас, раньше на нее совсем не было времени», — делится она.
«Кажется, будто жизнь впихнула меня в жизнь взрослого: я очень рано стала обеспечивать семью, между нами поменялись роли, и я просто стала взрослой. Мне казалось, что всегда нужно быть идеальной и соответствовать ожиданиям всех вокруг», — объясняет Зендая.
«Иногда я даже не могу наслаждаться своим успехом, потому что выросла таким образом. Например, когда у меня главная роль в фильме, который покажут в кинотеатрах. Я зажимаюсь и постоянно в напряжении. Наверное, это оттого, что в детстве у меня не было возможности просто попробовать что‑то сделать. И я жалею, что не ходила в школу», — добавила она.
В этом году Зендая играет в новой провокационной комедии Луки Гуаданьино «Претенденты». Картина расскажет о зарождении любовного треугольника, когда Арт и Патрик просят Таши стать их тренером по теннису.