«Не волнуйтесь, это всего лишь подготовка к фильму»: Джеки Чан о фото, на котором он выглядит старым

Джеки Чан попросил поклонников не беспокоиться о своем здоровье. Отмечая 70-летие, актер подчеркнул, что для роли в новом фильме ему пришлось отрастить седые волосы и бороду.
В марте в соцсетях завирусилось неудачное фото артиста. На встречу с поклонниками он пришел в черном традиционном костюме, с седыми волосами и бородой. При освещении, которое делало его кожу бледнее обычного и подсвечивало морщины, а также в очках, актер выглядел совсем непохожим на свой привычный образ, что обеспокоило фанатов его картин.
В посте в инстаграме* по случаю дня рождения в воскресенье Чан прокомментировал снимок: «Не так давно многие друзья увидели в интернете мои недавние фотографии и забеспокоились о моем здоровье. Пользуясь случаем, хочу сказать всем: не волнуйтесь!»
«Это всего лишь выход на сцену для моего последнего фильма. Персонаж требует, чтобы у меня были седые волосы, седая борода и я выглядел старым», — объяснил актер.
«На протяжении многих лет я всегда был готов пробовать что‑то новое для фильма, будь то сложный трюк или оригинальный образ персонажа. Я работаю в индустрии развлечений уже 62 года и дорожу каждым моментом, потому что мне повезло, что я снимаюсь и сегодня», — отметил он.
Скорее всего, речь идет о роли в новой версии фильма «Парень-каратист» 1984 года, в котором Чану предстоит сыграть учителя восточных единоборств мистера Хана.
«Друзья часто напоминали, что мне уже исполняется 70 лет. У меня замирало сердце каждый раз, когда я слышал об этом. Еще я часто вспоминаю слова моего старшего брата [режиссера] Саммо Хуна: „Стареть для нас это счастье“. Это особенно верно для нас, каскадеров, мы часто забываем о том, какая это удача», — подчеркнул Джеки Чан.
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