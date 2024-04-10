«Не волнуйтесь, это всего лишь подготовка к фильму»: Джеки Чан о фото, на котором он выглядит старым

«Друзья часто напоминали, что мне уже исполняется 70 лет. У меня замирало сердце каждый раз, когда я слышал об этом. Еще я часто вспоминаю слова моего старшего брата [режиссера] Саммо Хуна: „Стареть для нас это счастье“. Это особенно верно для нас, каскадеров, мы часто забываем о том, какая это удача», — подчеркнул Джеки Чан.