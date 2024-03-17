Фото Джеки Чана заставило интернет задуматься о старении. Похоже, в этом виноват плохой свет

В сети завирусилось неудачное фото Джеки Чана. Многие с удивлением узнали в постаревшем актере героя детства и почувствовали, как быстро летит время.
Снимок актера с выступления в Сычуане появился на крупном сабреддите r/pics 14 марта, пост набрал больше 90 тыс. голосов «за» и почти 3000 комментов. На изображении актер, которому в апреле исполнится 70 лет, выглядит непохожим на прошлого себя. Падающий сверху свет подчеркивает его морщины, а в волосах и бороде заметна седина — этот образ совсем не похож на знакомого темноволосого героя комедийных боевиков.
Через день фотку репостнул Евгений Ежов, его пост получил 29 тыс. просмотров и больше 600 лайков. Скорее всего, оттуда она разошлась по твиттеру.
Для многих возраст стал поводом задуматься о возможных ролях для Чана. Например, теперь он стал гораздо ближе к мистеру Мияги из «Карате-пацана» или дяде Джеки Чана из «Приключений Джеки Чана».
А вот кто‑то решил больше не ждать «Час пик-4», несмотря на то что Джеки Чан и Крис Такер намекали на вероятность съемок новой части. Похоже, что постаревшего инспектора Ли туда не возьмут — прямо как полицейского, упавшего с высоты на машину во втором фильме.
Часть читателей сабреддита вспомнила старый мем о старении людей из Азии, согласно которому возрастные изменения у этой части населения земли становятся заметны лишь в пенсионном возрасте.
Ответ, почему Джеки Чан так резко постарел, нашелся при обсуждении его старого фото вместе с Крисом Такером. Хотя разница в возрасте между актерами составляет 18 лет, на сделанном пять лет назад фото они выглядят как ровесники.
Сразу несколько пользователей обратили внимание, что актер перестал подкрашивать седину, а неудачный свет вместе с черным традиционным костюмом заставляет его кожу выглядеть бледнее, чем она есть на самом деле. К тому же из‑за очков и волос на лице артист кажется еще старше.
В другой обстановке Джеки Чан действительно выглядит значительно моложе. Например, в интервью китайскому Harper’s Bazaar, записанном в январе этого года, он носит черные волосы и гладко выбрит, а потому узнать его не представляет труда.