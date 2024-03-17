Фото Джеки Чана заставило интернет задуматься о старении. Похоже, в этом виноват плохой свет

Снимок актера с выступления в Сычуане появился на крупном сабреддите r/pics 14 марта, пост набрал больше 90 тыс. голосов «за» и почти 3000 комментов. На изображении актер, которому в апреле исполнится 70 лет, выглядит непохожим на прошлого себя. Падающий сверху свет подчеркивает его морщины, а в волосах и бороде заметна седина — этот образ совсем не похож на знакомого темноволосого героя комедийных боевиков.