Тейлор Свифт собрала плейлисты, посвященные стадиям отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия

«Тебе не нужно рассказывать мне о грусти» (You Don’t Get to Tell Me About Sad Songs — второй плейлист, посвященный гневу человека с разбитым сердцем. «У всех этих песен есть одна общая черта: я писала их, чувствуя гнев. С годами я поняла, что гнев может проявляться по-разному, но самый здоровый способ его выплеска в моей жизни — это когда я могу написать о нем песню, и зачастую это помогает мне справиться», — поделилась Свифт.