Тейлор Свифт собрала плейлисты, посвященные стадиям отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия

Тейлор Свифт выпустила на Apple Music несколько новых плейлистов, посвященных стадиям отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Вернее, так предполагают фанаты, но все указывает на это.
Первый плейлист под названием «Я люблю тебя, и это разрушает мою жизнь» (I Love You, It’s Ruining My Life Songs) исследует отрицание. Свифт оставила комментарий: «Подборка песен о том, как вы настолько увлеклись идеей, что вам трудно разглядеть красные флажки, и это может привести к моментам отрицания и, возможно, небольшому заблуждению. Результаты у всех разные».
«Тебе не нужно рассказывать мне о грусти» (You Don’t Get to Tell Me About Sad Songs — второй плейлист, посвященный гневу человека с разбитым сердцем. «У всех этих песен есть одна общая черта: я писала их, чувствуя гнев. С годами я поняла, что гнев может проявляться по-разному, но самый здоровый способ его выплеска в моей жизни — это когда я могу написать о нем песню, и зачастую это помогает мне справиться», — поделилась Свифт.
Третий плейлист «Мне можно плакать?» («Am I Allowed to Cry?») — о разговоре с самим собой и поисках ответов. «Этот плейлист знакомит вас с песнями, которые я написала, когда находилась на стадии торга, в моменты, когда пыталась заключить сделку с самой собой или с кем‑то, кто был небезразличен», — поделилась Свифт.
Предпоследний плейлист Свифт выпустила под названием «Старые привычки умирают с криком» («Old Habits Die Screaming»). В нем Свифт «исследует чувство депрессии, которое часто пронизывает ее песни». Она пишет песни, когда ощущает себя одинокой и безнадежной, чтобы справиться с наплывом эмоций.
Заключительный плейлист «Я смогу справиться с разбитым сердцем» (I Can Do It with a Broken Heart Songs). Свифт смиряется с депрессией и обретает покой: «Эти песни отображают освобождение места для большего добра в вашей жизни. Это выбор каждого, потому что часто, когда мы что‑то теряем, мы тоже что‑то приобретаем».
Плейлисты вышли в преддверии релиза нового альбома Свифт «The Tortured Poets Department». Премьера намечена на 19 апреля.