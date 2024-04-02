Тейлор Свифт вошла в перечень миллиардеров Forbes

Американская певица Тейлор Свифт вошла в перечень миллиардеров, согласно подсчетам журнала Forbes. Артистка оказалась на 2545-й позиции рейтинга богатейших людей мира.
По данным Forbes, состояние Свифт оценивается в 1,1 млрд долларов. Певица стала миллиардершей в октябре 2023 года благодаря успеху своего гастрольного тура «Eras» и растущей ценности ее музыкального каталога.
«Свифт — первый музыкант, который вошел в рейтинг исключительно за счет своих песен и выступлений», — отметили в издании.
Состояние артистки включает в себя более 500 млн долларов, полученных от роялти и гастролей, плюс музыкальный каталог стоимостью 500 млн и недвижимость стоимостью около 125 млн долларов.
Лидирующую позицию в рейтинге богачей занимает Бернар Арно и его семья. На втором месте — Джефф Безос, на третьем — Илон Маск, на четвертом — Марк Цукерберг, на пятом — Ларри Эллисон.
Богатейшей женщиной мира признали Франсуазу Беттанкур-Майерс, владелицу L’Oréal: она заняла 15-ю строчку перечня. Самой юной миллионершей оказалась 19-летняя бразильянка Ливия Войт, а миллионером — 19-летний итальянец Клементе дель Веккио.
В категории «Медиа и развлечения» лидирующая позиция осталась за Дэвидом Томсоном. Режиссер Джордж Лукас оказался на 534-м месте рейтинга, Стивен Спилберг — на 656-м.