Пол Беттани сыграет Антонио Сальери в мини-сериале «Амадеус»

Британский актер Пол Беттани, известный по сериалу «ВандаВижн» и фильму «Догвилль», сыграет композитора Антонио Сальере в мини-сериале «Амадеус». Об этом сообщил Deadline.
Главную роль в шоу — гениального Вольфганга Моцарта — исполнит Уилл Шарп из «Белого лотоса». В основу проекта ляжет пьеса Питера Шаффера. Сериал расширит и подвергнет сомнению соперничество музыкантов, ставшее легендой.
Сальери предстанет на экране человеком, который становится мстительным из‑за зависти и необходимости защищать свое положение в обществе, оказавшееся под ударом из‑за молодого гения.
Действие будет развиваться в центре шумной Вены в конце XVIII века, когда 25-летний Моцарт приезжает с твердым намерением достичь высот. Недавно оставшись без работы и отца, он находит поддержку в лице молодой певицы, которая станет его женой, Констанции Вебер. Благодаря ее связям он знакомится с придворным композитором Антонио Сальери.
Сценарий шоу напишет Джо Бартон, работавший ранее над сериалами «Долг/стыд» и «Проект „Лазарь“». Режиссером «Амадеуса» выступят Джулиан Фарино и Элис Сибрайт. Продюсировать проект будут Two Cities Television в лице Майкла Джексона и Стивена Райта, а также Sky Studios.
Съемки сериала начнутся весной 2024 года в Венгрии. «Не могу дождаться работы с Джулианом Фарино, Джо Бартоном, Sky и Шарпом, который, готов спорить, самый выдающийся актер своего поколения», — прокомментировал Беттани.