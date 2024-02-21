Уилл Шарп из «Белого лотоса» сыграет Моцарта в новом сериале Джо Бартона

Режиссер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» и звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп исполнит главную роль в сериале «Амадей». Об этом сообщает Deadline.
Актер сыграет австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта. В основу грядущего сериала ляжет пьеса Питера Шэффера.
Действие будет развиваться в центре шумной Вены в конце XVIII века, когда 25-летний Моцарт приезжает с твердым намерением достичь высот. Недавно оставшись без работы и отца, он находит поддержку в лице молодой певицы, которая станет его женой, Констанции Вебер. Благодаря ее связям он знакомится с придворным композитором Антонио Сальери.
Остальной актерский состав сериала будет объявлен позже. Производство начнется в конце этого года.
Кресло режиссера занял Джо Бартон. Он наиболее известен по криминальному сериалу «Долг/Стыд» и научно-фантастическому триллеру «Проект „Лазарь“».