Уилл Шарп из «Белого лотоса» сыграет Моцарта в новом сериале Джо Бартона

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:54
Фото: Rip Cord Productions

Режиссер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» и звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп исполнит главную роль в сериале «Амадей». Об этом сообщает Deadline.

Актер сыграет австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта. В основу грядущего сериала ляжет пьеса Питера Шэффера.

Действие будет развиваться в центре шумной Вены в конце XVIII века, когда 25-летний Моцарт приезжает с твердым намерением достичь высот. Недавно оставшись без работы и отца, он находит поддержку в лице молодой певицы, которая станет его женой, Констанции Вебер. Благодаря ее связям он знакомится с придворным композитором Антонио Сальери.

Остальной актерский состав сериала будет объявлен позже. Производство начнется в конце этого года.

Кресло режиссера занял Джо Бартон. Он наиболее известен по криминальному сериалу «Долг/Стыд» и научно-фантастическому триллеру «Проект „Лазарь“».

Подробности по теме
Чудачьи миры Уилла Шарпа: гид по фильмографии нашего любимого английского эксцентрика
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+