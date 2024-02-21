Уилл Шарп из «Белого лотоса» сыграет Моцарта в новом сериале Джо Бартона

Действие будет развиваться в центре шумной Вены в конце XVIII века, когда 25-летний Моцарт приезжает с твердым намерением достичь высот. Недавно оставшись без работы и отца, он находит поддержку в лице молодой певицы, которая станет его женой, Констанции Вебер. Благодаря ее связям он знакомится с придворным композитором Антонио Сальери.