«Бриджит Джонс» получит четвертую часть. К главной роли вернется Рене Зеллвегер

Новый фильм будет основан на книге «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». В продолжении главная героиня будет преодолевать трудности современной жизни, одновременно справляясь с обязанностями материнства.
К своим ролям вернутся Рене Зеллвегер, Хью Грант и Эмма Томпсон. Появится ли в фильме Колин Ферт, пока неизвестно. Еще в актерский состав войдут Лео Вудолл («Белый лотос», «Один день») и Чиветель Эджофор. Режиссером станет Майкл Моррис («Для Лесли»).
В прошлой картине, выпущенной в 2016-м, Бриджит Джонс узнала, что беременна от Марка (Колин Ферт), и вышла за него замуж. Романтическая франшиза «Бриджит Джонс» рассказывает об одноименной очаровательной, но вечно одинокой девушке.
Оригинальный фильм вышел на экраны в 2001 году, после чего свет увидели два сиквела. Все три фильма вместе собрали более 760 млн долларов по всему миру.
О том, что Зеллвегер повторит роль Бриджет Джонс, СМИ сообщали еще в феврале этого года. Однако официально информация не подтверждалась.