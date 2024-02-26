Daily Mail: Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс

Рене Зеллвегер вновь сыграет в новом фильме о Бриджит Джонс, съемки которого начнутся в мае в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.
Картина будет основана на романе Хелен Филдинг «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» 2013 года. В книге героиня воспитывает маленьких детей как мать-одиночка, одновременно просматривая соцсети и приложения для знакомств.
Ожидается, что Колин Ферт и Хью Грант, сыгравшие любовных соперников Марка Дарси и Дэниела Кливера, вернутся на экран. В романе Марк Дарси мертв, а Бриджит Джонс вдова, но неясно, будет ли фильм следовать этому.
В прошлой картине, выпущенной в 2016-м, Бриджит Джонс узнала, что беременна от Марка, и вышла за него замуж. Всего было снято три фильма: «Дневник Бриджит Джонс» (2001), «Дневник Бриджит Джонс-2: Грани разумного» (2004), «Бриджит Джонс-3» (2016).
В прошлом году ходили слухи, что новую часть сняли с производства из‑за забастовки актеров. Однако источники Daily Mail опровергли эту информацию.