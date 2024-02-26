Daily Mail: Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс

Ожидается, что Колин Ферт и Хью Грант, сыгравшие любовных соперников Марка Дарси и Дэниела Кливера, вернутся на экран. В романе Марк Дарси мертв, а Бриджит Джонс вдова, но неясно, будет ли фильм следовать этому.