На Эйфелевой башне в Париже установят олимпийские кольца

Сегодня в 19:03
Фото: Il Vagabiondo/Unsplash

На Эйфелевой башне вывесят олимпийские кольца. Об этом сообщает Associated Press.

Конструкция из пяти олимпийских колец длиной 29 метров и высотой 15 метров будет изготовлена из переработанной французской стали. Ее размесят на южной стороне исторической достопримечательности между первым и вторым этажами.

Эйфелева башня займет важное место на Играх в Париже. Ее покажут во время церемонии открытия, а затем у ее подножия на Марсовом поле пройдут соревнования по пляжному волейболу.

На медалях появятся изображения монумента. Помимо этого, в них добавят кусочки железа, которое использовали при строительстве башни.

Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа. Затем начнутся Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.

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