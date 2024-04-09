На Эйфелевой башне в Париже установят олимпийские кольца

Конструкция из пяти олимпийских колец длиной 29 метров и высотой 15 метров будет изготовлена из переработанной французской стали. Ее размесят на южной стороне исторической достопримечательности между первым и вторым этажами.
Эйфелева башня займет важное место на Играх в Париже. Ее покажут во время церемонии открытия, а затем у ее подножия на Марсовом поле пройдут соревнования по пляжному волейболу.
На медалях появятся изображения монумента. Помимо этого, в них добавят кусочки железа, которое использовали при строительстве башни.
Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа. Затем начнутся Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.