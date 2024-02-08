В медали грядущей Олимпиады добавили железо Эйфелевой башни

В оргкомитете сообщили, что в медалях будет использован металл, который был частью оригинальной конструкции башни, но был заменен в связи с ремонтом. Железный шестиугольник, форма которого повторяет контуры материковой Франции, удерживается на месте шестью выступами на каждом углу, которые напоминают заклепки, используемые на Эйфелевой башне.