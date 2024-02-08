В медали грядущей Олимпиады добавили железо Эйфелевой башни

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представили комплекты медалей, в которые добавили кусочек железа Эйфелевой башни. Об этом сообщает AFP.
Всего будет 5084 золотых, серебряных и бронзовых медалей. В середину каждой из них вставлено шестиугольный кусочек железа в специальной оправе. Дизайн наград разработала ювелирный дом Chaumet, а изготовкой занимается французский монетный двор.
В оргкомитете сообщили, что в медалях будет использован металл, который был частью оригинальной конструкции башни, но был заменен в связи с ремонтом. Железный шестиугольник, форма которого повторяет контуры материковой Франции, удерживается на месте шестью выступами на каждом углу, которые напоминают заклепки, используемые на Эйфелевой башне.
«Мы выяснили, что за годы ремонта Эйфелевой башни им пришлось удалить часть первоначальной конструкции. Мы использовали эти кусочки. Их было более чем достаточно», — рассказал директор по брендингу и церемониям Тьерри Ребул.
Олимпийские игры в Париже начнутся в июне 2024 года, а закончатся в августе.