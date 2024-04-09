Работника музея в Мюнхене уволили из‑за его картины, повешенной рядом с работами Энди Уорхола

51-летний техник и начинающий художник тайно пронес свои работы на выставку «в надежде добиться своего художественного прорыва», пишет газета. «Сотрудник считает себя художником и, скорее всего, работал в галерее с целью воплотить в реальность свое истинное призвание», — сказал The Guardian представитель «Старой пинакотеки».