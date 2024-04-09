Работника музея в Мюнхене уволили из‑за его картины, повешенной рядом с работами Энди Уорхола

Сотрудника техслужбы уволили из галереи «Старая пинакотека» в Мюнхене из‑за его картины, которая оказалась среди работ современного художника Энди Уорхола. Его творение провисело в центре внимания около восьми часов, передает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию.
51-летний техник и начинающий художник тайно пронес свои работы на выставку «в надежде добиться своего художественного прорыва», пишет газета. «Сотрудник считает себя художником и, скорее всего, работал в галерее с целью воплотить в реальность свое истинное призвание», — сказал The Guardian представитель «Старой пинакотеки».
Мужчина имел доступ в пространство галереи в нерабочие часы и поэтому не привлекал внимания охраны. Технику удалось повесить произведение искусства размером 60 на 120 сантиметров на пустую белую стену. Картину сотрудники заметили рано утром, но решили снять ее только после закрытия.
«Старая пинакотека» отказалась от комментариев насчет стиля картины, опасаясь, что инцидент может «породить подражателей». «Могу сказать, что мы не получили никаких положительных отзывов от посетителей галереи», — сказали там.
Полиция расследует инцидент, в результате которого галерея получила незначительные повреждения: чтобы повесить свою картину, техник якобы просверлил две дыры в стене. Музей требовал возбудить уголовное дело за умышленное повреждение имущества.