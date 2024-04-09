Депутат Милонов поиграл в игру «Cмута» и назвал ее «шляпой и халтурой»

Виталий Милонов написал негативный отзыв на видеоигру «Смута» от студии Cyberia Nova из Новосибирска, которой выделили на разработку примерно 500 млн рублей. Депутату Госдумы пришлось «самому проверить и убедиться» после «жалоб людей, возмущенных низким качеством» игры.
Милонов заявил, что «вопросов к создателям игры было бы меньше», если бы деньги на «Смуту» выделяло не государство. По его мнению, власти «должны спросить за потраченные, не пойми куда, народные деньги».
«Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно», — написал думский депутат.
Милонов признался, что поиграл в «Смуту» меньше часа. В завершение он резюмировал: «Это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура».
В Институте развития интернета, который и дал деньги на игру, заявили, что «„Смута“ будет продолжаться». За последние три года организация выделила 1,5 млрд рублей на 40 игровых проектов.