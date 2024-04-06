«„Смута“ будет продолжаться»: ИРИ вложил 1,5 млрд рублей в 40 игровых проектов

«Клипы, связанные со „Смутой“, набрали на разных платформах 3,8 миллиона просмотров. Лекции о Смутном времени — тоже в рамках работы над игрой — более 15 миллионов. Вот вам околоигровой контент на стыке нескольких медиа. Далее: материалы о „Смуте“ в наших соцсетях за прошедший год — 48 миллионов просмотров, более миллиона отметок „нравится“», — отчитался Воронков.