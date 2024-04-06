«„Смута“ будет продолжаться»: ИРИ вложил 1,5 млрд рублей в 40 игровых проектов

Сегодня в 15:21
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За последние три года «Институт развития интернета» выделил 1,5 млрд рублей на 40 игровых проектов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил куратор направления игр и ПО, замдиректор организации Андрей Воронков.

«Мы суммарно за прошедшие три года профинансировали около 40 игровых проектов, но время производства, оно достаточно велико, и поэтому игры с учетом времени производства будут появляться теперь чаще и чаще», — сказал он журналистам.

Наиболее важными проектами в 2024 году для ИРИ станут action-RPG «Смута», стратегия «Передний край», игру о наемниках ЧВК в Африке «Спарта», а также вышедшая в марте игра «Тайны музея», где объединены экспонаты реального музея и игровой процесс.

В разговоре с ТАСС гендиректор ИРИ Алексей Гореславский называл сумму в 1,5 млрд рублей инвестиций в игры за 2022 и 2023 год.

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В разговоре с корреспондентом газеты «Взгляд» представитель организации привел цифры взаимодействий аудитории со «Смутой».

«Клипы, связанные со „Смутой“, набрали на разных платформах 3,8 миллиона просмотров. Лекции о Смутном времени — тоже в рамках работы над игрой — более 15 миллионов. Вот вам околоигровой контент на стыке нескольких медиа. Далее: материалы о „Смуте“ в наших соцсетях за прошедший год — 48 миллионов просмотров, более миллиона отметок „нравится“», — отчитался Воронков.

«То ли ещё будет после запуска! Началось увлекательное историческое путешествие. Самое интересное впереди — много дополнений, обновлений. В том, что „Смута“ будет продолжаться, я не сомневаюсь», — отметил он.

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