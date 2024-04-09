Илон Маск показал солнечное затмение с орбиты. Американцы даже оторвались от соцсетей ради явления

Илон Маск опубликовал видео с орбиты Земли, на котором видно большое черное пятно на поверхности планеты. Так выглядело солнечное затмение из космоса.
Понаблюдать за солнечным затмением смогли жители нескольких американских штатов — на Западном и Восточном побережьях. Лучше всего затмение было видно в штатах Мэн, Род-Айленд, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Индиана, Арканзас и Техас.
Данные Cloudflare показали снижение трафика в США на 8% во время затмения по сравнению с неделей ранее. Следом пользователи принялись публиковать фотографии явления.
Сразу после затмения американцы стали активно гуглить, почему у них болят глаза. Именно в тех штатах, где затмение было самым сильным, запросы по словам «почему болят глаза» и «почему у меня болят глаза» достигли пика.
Власти США предупреждали граждан, что наблюдать за затмением следует через защитные средства. Специальную видеоинструкцию записывал президент Джо Байден, но не все послушались.