Над США заметили солнечное затмение. После него американцы стали активно гуглить, почему болят глаза

Сегодня в 10:44
Фото: NASA

8 апреля жители нескольких штатов США наблюдали за солнечным затмением. Сразу после него американцы стали активно гуглить, почему у них болят глаза. На необычный взлет поисковых запросов обратил внимание редактор The Wall Street Journal Шалом Гудман.

Небесное явление можно было наблюдать около полудня на Западном побережье и около двух часов дня на Восточном. Согласно Google Trends, на это же время приходится пик поисковых запросов по словам «почему болят глаза» и «почему у меня болят глаза».

Интересна и география события. Лучше всего затмение было видно в штатах Мэн, Род-Айленд, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Индиана, Арканзас и Техас. И именно в этих регионах американцы задавались вопросом о боли в глазах чаще всего.

Пользователи твиттера также активно сообщали о негативных последствиях: на какое‑то время в топ трендов соцсети вышло сочетание слов «мои глаза».

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© Изображение: NASA
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Предположительно, взлет числа запросов связан с тем, что наблюдение за затмением без защитных средств может вызывать боль в глазах, покраснение и слезоточивость.

Чаще всего такие зрители страдают от солнечной ретинопатии — так называется повреждение сетчатки от яркого солнечного света, оно возникает без немедленной боли. Однако также они могут получить и ожог роговицы глаза, последствия которого проявляются еще в течение дня или двух.

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