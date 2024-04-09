Над США заметили солнечное затмение. После него американцы стали активно гуглить, почему болят глаза

Чаще всего такие зрители страдают от солнечной ретинопатии — так называется повреждение сетчатки от яркого солнечного света, оно возникает без немедленной боли. Однако также они могут получить и ожог роговицы глаза, последствия которого проявляются еще в течение дня или двух.