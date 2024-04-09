Сценарист сериала «1703» не хочет писать второй сезон

Сериал «1703» от Okko не получит продолжения. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор стриминга Сергей Шишкин.
Основная причина отмены второго сезона — нежелание сценариста Дениса Артамонова заниматься сериалом. «Его автор [Денис Артамонов — прим.] не хочет писать продолжение, с другими попробовали написать, „химия“ проекта исчезла», — поделился Шишкин.
«1703» рассказывает о двух полицейских в мрачном Петербурге, где «ночь никогда не заканчивается, туман не рассеивается». Главные герои — депрессивный опер Гоша (Гоша Куценко) и новичок из Москвы Вадик (Кузьма Сапрыкин), который мечтает стать стендапером, — расследуют исчезновения трупов девушек из морга, а помогает им вебкам-модель Аврора.
Сериал, снятый Сергеем Сенцовым, российские кинокритики назвали лучшим в 2022 году. Картина получила главный приз первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, а также была награждена за оригинальную музыку.