Сценарист сериала «1703» не хочет писать второй сезон

Сегодня в 11:55
Фото: Онлайн-кинотеатр Okko/YouTube

Сериал «1703» от Okko не получит продолжения. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор стриминга Сергей Шишкин.

Основная причина отмены второго сезона — нежелание сценариста Дениса Артамонова заниматься сериалом. «Его автор [Денис Артамонов — прим.] не хочет писать продолжение, с другими попробовали написать, „химия“ проекта исчезла», — поделился Шишкин.

«1703» рассказывает о двух полицейских в мрачном Петербурге, где «ночь никогда не заканчивается, туман не рассеивается». Главные герои — депрессивный опер Гоша (Гоша Куценко) и новичок из Москвы Вадик (Кузьма Сапрыкин), который мечтает стать стендапером, — расследуют исчезновения трупов девушек из морга, а помогает им вебкам-модель Аврора.

Сериал, снятый Сергеем Сенцовым, российские кинокритики назвали лучшим в 2022 году. Картина получила главный приз первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, а также была награждена за оригинальную музыку.

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