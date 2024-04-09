Сценарист сериала «1703» не хочет писать второй сезон

«1703» рассказывает о двух полицейских в мрачном Петербурге, где «ночь никогда не заканчивается, туман не рассеивается». Главные герои — депрессивный опер Гоша (Гоша Куценко) и новичок из Москвы Вадик (Кузьма Сапрыкин), который мечтает стать стендапером, — расследуют исчезновения трупов девушек из морга, а помогает им вебкам-модель Аврора.