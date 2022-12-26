Критики назвали лучшие российские сериалы года

22 кинокритика по просьбе «Кино-театр.ру» назвали тройку лучших, по их мнению, российских сериалов года. Первое место досталось сериалу «1703», который для онлайн-кинотеатра Okko снял Сергей Сенцов. Его упомянули в своих тройках 11 экспертов из 22, при этом семь критиков поставили на первое место.
Вторая строчка за «Нулевым пациентом» — проектом «Кинопоиска» от режиссеров Сергея Трофимова и Евгения Стычкина. У него 10 упоминаний в тройках, из них три первых места и четыре вторых.
Замыкает тройку сериал «Надвое» режиссера Валерия Тодоровского, который можно посмотреть на more.tv и wink. Его упомянули в топах четверо кинокритиков, а двое из них поставили на первое место.
С небольшим отставанием на четвертой строчке «13 клиническая» — свежий проект онлайн-кинотеатра «Иви». У него также четыре упоминания и два первых места, но по сумме баллов на один меньше, чем у «Надвое».
Далее с пятого по седьмое место идут впритык друг к другу снятые с эфира «Горемыки» от платформы Premier, «Капельник» того же вещателя и наконец сериал онлайн-кинотеатра Kion «Почка», показанный в самом начале 2022 года.
Среди платформ в лидерах оказался «Кинопоиск», чьи проекты заняли 15 строчек из 66 в топах (23%). На втором месте «Иви» (18%), третье делят Premier и Okko (по 16,6%).
В этом году впервые больше проектов стало выходить в онлайн-кинотеатрах, чем на телевидении, — 60,5% из 215 сериалов, участвовавших в исследовании. В прошлом году на стриминги приходилось 47% проектов (107 из 229), в ковидном 2020-м — лишь треть (51 из 152).
В опросе «Кино-театр.ру» участвовали кинокритики, сотрудничающие с изданиями «Афиша», «Газета.ру», Time out, «Российская газета», «7 дней», «Серебряный дождь», «Независимая газета», «Вокруг ТВ», «Ведомости», «Аргументы и факты», «КП-Сериалы», «Бюллетень кинопрокатчика», «ПрофиСинема», Digital Reporter, «КиноРепортер» и другими.