Критики назвали лучшие российские сериалы года

В этом году впервые больше проектов стало выходить в онлайн-кинотеатрах, чем на телевидении, — 60,5% из 215 сериалов, участвовавших в исследовании. В прошлом году на стриминги приходилось 47% проектов (107 из 229), в ковидном 2020-м — лишь треть (51 из 152).