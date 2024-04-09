В России может появиться министерство патриотического воспитания

«Идея возникла, после того как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание: сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет», — сказал источник. Он считает такую идею «разумной, тем более что появляется отдельный нацпроект, связанный с детьми и молодежью».