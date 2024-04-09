В России может появиться министерство патриотического воспитания

В Кремле обсуждают создание министерства молодежной политики и патриотического воспитания. Оно может быть создано «на базе Росмолодежи», передают «Ведомости» со ссылкой на четырех близких к администрации президента источника.
По словам одного из собеседников, такое министерство обсуждалось давно, а сейчас актуализировалась. Внутриполитический блок Кремля поддерживает идею, но решать будут высшие должностные лица, добавил он.
Новое ведомство может быть создано после реорганизации Минпросвещения, которое хотят вновь объединить с Минобрнауки. Если ведомства объединят, то «часть его [Минпросвещения] полномочий вернется в Минобрнауки», а часть, связанная с патриотическим воспитанием, перейдет в новое министерство.
«Идея возникла, после того как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание: сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет», — сказал источник. Он считает такую идею «разумной, тем более что появляется отдельный нацпроект, связанный с детьми и молодежью».
Однако один из собеседников «Ведомостей» отметил, что о любых структурных изменениях, тем более в политической плоскости, говорить преждевременно: решение может быть пересмотрено в последний момент. Идея вывести Росмолодежь на министерский статус появилась после хороших результатов деятельности, добавил другой.