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Минпросвещения создало концепцию подготовки школьников к армии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:49

Минпросвещения разработало «целостную концепцию» по подготовке учащихся к службе в армии в рамках систематизации военно-патриотического образования, сообщил министр Сергей Кравцов. В ее создании также участвовали Минобороны, общество «Знание», Росмолодежь, Минобрнауки и Минкультуры.

Минпросвещения договорилось с Минобороны, что «тот модуль начальной военной подготовки, который есть в рамках предмета ОБЖ, будет реализовываться максимально в центре „Авангард“».

«Авангард» учредило правительство Москвы и Московской области при поддержке военного ведомства, его задача — «образование и воспитание подрастающего поколения в духе любви к родине и популяризация среди молодежи воинской и государственной службы».

В ноябре 2022 года Минпросвещения выпустило информационную справку, в которой разрешило школам самостоятельно вводить курсы начальной военной подготовки (НВП). Курс по основам военно-морской подготовки может изучаться в школах с пятого по девятый класс (174 часа) и с десятого по одиннадцатый (69 часов).

Ранее Кравцов заявил, что курс по НВП будет введен в российский школах со следующего учебного года.

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Минпросвещения РоссииРосмолодежьПравительство Москвы
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Сергей Кравцов
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