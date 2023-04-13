Минпросвещения создало концепцию подготовки школьников к армии

В ноябре 2022 года Минпросвещения выпустило информационную справку, в которой разрешило школам самостоятельно вводить курсы начальной военной подготовки (НВП). Курс по основам военно-морской подготовки может изучаться в школах с пятого по девятый класс (174 часа) и с десятого по одиннадцатый (69 часов).