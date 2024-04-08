Билли Айлиш анонсировала выход третьего альбома «Hit Me Hard and Soft»

Американская певица Билли Айлиш анонсировала выход своего третьего студийного альбома под названием «Hit Me Hard and Soft». Артистка опубликует его 17 мая, об этом она рассказала в своих соцсетях.
Айлиш призналась, что нервничает и одновременно предвкушает релиз. Она отметила, что не будет выпускать отдельные синглы до выпуска всего альбома. «Хочу, чтобы вы получили все разом», — пояснила певица.
Айлиш упомянула в сообщении своего соавтора — брата Финнеаса. «Финнеас и я по-настоящему не можем быть более горды этим альбомом, и мы не можем дождаться, когда вы его услышите», — написала артистка.
Певица также призналась в любви к поклонникам и показала визуализацию к будущей пластинке. Изображение представило Айлиш под водой, будто бы выпадающей из белой двери. Станет ли эта картинка обложкой релиза, неизвестно.
До этого артистка опубликовала видеотизер релиза. На нем ее под водой хватает рука неизвестного мужчины и тянет на поверхность. Ролик сопровождается музыкой — предположительно, из одного из треков с грядущей пластинки.
В начале апреля в городах по всему миру появились баннеры от Билли Айлиш. После этого поклонники певицы заподозрили, что она готовится представить новый альбом.
На рекламных щитах не указали названия пластинки, но изобразили логотип бренда артистки и фразы «Я перешла черту?», «Я пытаюсь проживать черно-белую жизнь», «Она — свет фар, я — олениха».
В феврале Айлиш заявила, что ее третий полноформатный альбом готов. Она делилась, что в новом релизе будет «все по-другому»: «Я нахожусь в [звукозаписывающей] комнате по-другому, мой голос с тех пор полностью изменился. Изменение голоса — это путешествие! И это все шокирует».