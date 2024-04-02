В городах по всему миру заметили баннеры от Билли Айлиш. Возможно, она тизерит новый альбом

Сегодня в 19:58
Фото: Billie Eilish/YouTube

Пользователи соцсетей из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сиднея и Рио-де-Жанейро поделились снимками баннеров, стилизованных под новую айдентику Билли Айлиш. Возможно, певица рекламирует свой новый альбом.

На рекламных щитах не указано название альбома, но изображен логотип ее бренда Blohsh и написаны фразы: «Я перешла черту?», «Я пытаюсь проживать черно-белую жизнь», «Она — свет фар, я — олениха».

Главные цвета баннеров — черный и синий. Они повторяют стиль аккаунтов Айлиш в соцсетях. Команда певицы использовала такую же маркетинговую стратегию в 2021 году, когда анонсировала ее альбом «Happier Than Ever».

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© @alljusthesame/X
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© @concertleaks/X
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© @billieeilishtrs/X

В соцсетях шутят, как еще могли бы выглядеть баннеры от Айлиш. Например, если бы певица завела аккаунт в OnlyFans.

«Еще один баннер Билли Айлиш заметили в Сиднее» (на баннере прифотошоплена надпись «Моя киска — в описании»)

В феврале Айлиш заявила, что ее третий полноформатный альбом готов. Она делилась, что в новом релизе будет «все по-другому»: «Я нахожусь в [звукозаписывающей] комнате по-другому, мой голос с тех пор полностью изменился. Изменение голоса — это путешествие! И это все шокирует».

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