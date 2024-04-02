В городах по всему миру заметили баннеры от Билли Айлиш. Возможно, она тизерит новый альбом

В феврале Айлиш заявила, что ее третий полноформатный альбом готов. Она делилась, что в новом релизе будет «все по-другому»: «Я нахожусь в [звукозаписывающей] комнате по-другому, мой голос с тех пор полностью изменился. Изменение голоса — это путешествие! И это все шокирует».