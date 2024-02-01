Нейросеть превратила «Ходячий замок» Маядзаки в игровой фильм

Автор телеграм-канала «Вокругтехно» превратил аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» в игровой фильм с помощью нейросети Dall-e.
Помимо самого замка, в ролике появляются шляпница Софи, Пугало-Репка, демон огня Кальцифер, Ведьма Пустоши и Хаул. «Возможности нейросети поражают все больше и больше. Красиво и очень залипательно», — написал автор в публикации.
Это уже не первая работа культового японского аниматора, которую переносят в реальный мир с помощью искусственного интеллекта. Ранее это сделали с героями аниме «Унесенные призраками».
В видео появились Юбаба, родители Тихиро в обличье свиней, Хаку, Безликий и другие персонажи. С помощью нейросети они стали похожими на героев фильмов ужасов.
К счастью, не все интерпретации работ Миядзаки искусственным интеллектом выглядят так жутко. В конце декабря создатели ютуб-каналов AI Filmmaker и Blacktraced изобразили празднование Нового года в России в стиле художника.
В ролике показаны все неотъемлемые элементы 31 декабря — праздничный стол, «Ирония судьбы», фейерверки и бенгальские огни. Дети катаются с горок среди панелек, а кот спит под новогодней елкой.
Последняя на сегодняшний день работа Миядзаки — «Мальчик и птица» — вышла в декабре 2023-го. Картина получила «Золотой глобус» как «Лучший анимационный полнометражный фильм» и номинацию на «Оскар» в той же категории.