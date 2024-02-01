Нейросеть превратила «Ходячий замок» Маядзаки в игровой фильм

Помимо самого замка, в ролике появляются шляпница Софи, Пугало-Репка, демон огня Кальцифер, Ведьма Пустоши и Хаул. «Возможности нейросети поражают все больше и больше. Красиво и очень залипательно», — написал автор в публикации.