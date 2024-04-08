В Москве появятся центры ментального здоровья. В них можно будет получить лечение при стрессе и ПТСР

Сегодня в 16:08
Фото: Unseen Studio/Unsplash

В ближайшие месяцы в Москве в пилотном режиме откроются первые два центра ментального здоровья. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В центрах москвичи смогут получить диагностику и полное амбулаторное лечение в случае стрессовых ситуаций, посттравматических синдромов, невротических состояний и снижения настроения, рассказала Ракова.

«Если этот проект понравится москвичам, то тогда этот пилотный проект сделаем базовым и сформируем такую сеть на территории всего города», — добавила она.

В начале 2024-го в России на 35% увеличился спрос на психологов по сравнению с тем же периодом прошлого года. По числу запросов второй год подряд лидируют детские психологи. Спрос на их услуги в феврале вырос на 63% по сравнению с прошлым февралем.

На втором месте — семейные специалисты (+52%), а на третьем — специалисты, которые помогают справиться с алкогольной зависимостью (+85%).

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