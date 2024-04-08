Ари Астер выпустит совместный проект с аниматором Доном Херцфелдтом

По его словам, Херцфелдт подтвердил давние слухи о коллаборации с постановщиком, назвав предстоящую ленту «большим и дорогим проектом, над которым он работал последние 15 лет». Аниматор добавил, что она подпадает под жанр хоррора в той же степени, что и его «экзистенциальные короткометражные мультфильмы».