Ари Астер выпустит совместный проект с аниматором Доном Херцфелдтом

Создатель независимых мультфильмов «Мир будущего» и «Такой чудесный день» Дон Херцфелдт объединится с Ари Астером, автором картин «Реинкарнация», «Солнцестояние» и «Все страхи Бо», для создания совместного проекта, передает World of Reel со ссылкой на голливудского журналиста Карлоса Агилара.
По его словам, Херцфелдт подтвердил давние слухи о коллаборации с постановщиком, назвав предстоящую ленту «большим и дорогим проектом, над которым он работал последние 15 лет». Аниматор добавил, что она подпадает под жанр хоррора в той же степени, что и его «экзистенциальные короткометражные мультфильмы».
Другие подробности совместной работы режиссеров пока неизвестны. В данный момент Астер работает над своим следующим фильмом после «Всех страхов Бо» — вестерном «Эддингтон».
В актерский состав ленты вошли Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дейрдре О’Коннелл, Майкл Уорд и Клифтон Коллинз-мл. Съемки стартовали в марте 2024-го.