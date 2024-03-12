Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер сыграют в фильме Ари Астера «Эддингтон»

Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер присоединятся к Хоакину Фениксу в актерском составе фильма «Эддингтон», который поставит автор «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо» Ари Астер. Об этом сообщил Deadline.
Астер также выступит сценаристом проекта и его продюсером наряду с Ларсом Кнудсеном. Сюжет фильма хранится в секрете, но известно, что картина будет вестерном. Ее выступит продакшн-компания Square Peg.
В ленте снимутся Люк Граймс («Йеллоустоун»), Дирдри О’Коннелл («Тропический шторм»), Майкл Уорд («Империя света») и Клифтон Коллинз-мл. («Мир Дикого Запада»). Съемки начнутся в середине марта.
Оператором проекта выступит лауреат «Оскара» Дариус Хонджи, снявший «Окчу», «Неограненные алмазы» и «Магию лунного света». Он впервые поработает с Астером.